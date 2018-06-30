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Форвард Мэтт Калверт близок к переходу в «Колорадо»

Форвард Мэтт Калверт близок к переходу в «Колорадо»
Хоккей / НХЛ

Нападающий Мэтт Калверт близок к переходу в стан «Колорадо Эвеланш», информирует в своём «твиттере» североамериканский инсайдер Даррен Дрегер. По имеющейся информации, 28-летний хоккеист, всю карьеру отыгравший в «Коламбусе», хотел бы сменить обстановку. 1 июля игрок станет неограниченно свободным агентом.

В прошедшем сезоне набрал 24 (9+15) очка в 68 матчах регулярного чемпионата при полезности «-9» и 33 минутах штрафного времени. В плей-офф провел 6 матчей и набрал 4 (3+1) очка.

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