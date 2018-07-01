Вагнер подписал соглашение с «Бостон Брюинз» на два года за $ 1,25 млн в год

27-летний форвард Крис Вагнер подписал соглашение с «Бостон Брюинз» на два года с зарплатой $ 1,25 млн в год. Об этом сообщает редактор Providence Journal Марк Диввер, утверждающий, что в Вагнере была заинтересована дюжина различных клубов, включая «Нью-Йорк Айлендерс», за который он играл во второй половине прошлого сезона, перейдя туда зимой из «Анахайм Дакс».



По итогам завершившегося сезона Крис стал третьим в лиге по силовым приёмам (253). «Айлендерс», в составе которых он заканчивал сезон, не вышли в плей-офф, заняв 11-е место в Восточной Конференции. «Бостон» стал вторым в Конференции, но проиграл во втором раунде плей-офф.