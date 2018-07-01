Голкипер Антон Худобин продолжит карьеру в «Далласе»

Инсайдер TSN Даррен Дрегер в своём «твиттере» сообщил, что клуб Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» подпишет контракт с российским голкипером Антоном Худобиным.

Ранее стало известно, что Худобин покинет «Бостон Брюинз», так как не смог добиться увеличения зарплаты. По контракту с клубом из Массачусетса Худобин получал $ 2,5 млн.



В минувшем сезоне НХЛ Худобин защищал ворота «Брюинз» в 32 матчах, в которых в среднем пропускал 2,56 шайбы и отражал 91,3 % бросков.

Календарь НХЛ сезона-2018/19

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