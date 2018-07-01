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«Бостон» подпишет двухлетний контракт с голкипером Ярославом Галаком

«Бостон» подпишет двухлетний контракт с голкипером Ярославом Галаком
Хоккей / НХЛ

Голкипер Ярослав Галак, ранее выступавший за «Нью-Йорк Айлендерс», продолжит карьеру в «Бостон Брюинз». Стороны подпишут двухлетнее соглашение, информирует инсайдер Эллиотт Фридман в своём «твиттере».

В минувшем сезоне 33-летний голкипер сыграл в 54 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги при коэффициенте надёжности 3,19 и проценте отражённых бросков 90,8.

Ранее стан «Бостон Брюинз» покинул российский голкипер Антон Худобин, который продолжит карьеру в «Даллас Старз».

Календарь НХЛ сезона-2018/19

Голкипер Антон Худобин продолжит карьеру в «Далласе»
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