«Каролина» подписала однолетний контракт с голкипером Петром Мразеком

Чешский голкипер Петр Мразек подписал однолетнее соглашение на $ 1,5 млн с клубом НХЛ «Каролина Харрикейнз», информирует официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне чех был обменян из «Детройт Ред Уингз» в «Филадельфию Флайерз», где он заканчивал сезон. «Лётчики» не стали предлагать новый контракт голкиперу из-за финансовых соображений.



В сезоне-2017/18 Мразек сыграл 17 матчей за «Филадельфию» в регулярном чемпионате при проценте отражённых бросков 89,1 и коэффициенте надёжности 3,22. В плей-офф он сыграл один матч, отразив 85,7% бросков при коэффициенте надёжности 3,87.