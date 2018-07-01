41-летний форвард Мэтт Каллен вернулся в «Питтсбург»

Клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» объявил о подписании однолетнего контракта с нападающим Мэттом Калленом, которому в ноябре исполнится 42 года.



Форвард вернулся из «Миннесоты Уайлд» в «Питтсбург», с которым выиграл два из трёх своих Кубков Стэнли. Он получит $ 650 тыс. за год.

В минувшем сезоне Каллен сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, набрав 22 (11+11) результативных балла при показателе полезности «-1» и 20 минутах штрафного времени. В плей-офф он добавил 2 (1+1) очка в пяти встречах при показателе полезности «-3» и двух минутах штрафа.