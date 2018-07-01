Владислав Наместников подписал двухлетний контракт с «Рейнджерс»

«Нью-Йорк Рейнджерс» заключил двухлетний контракт с российским форвардом Владиславом Наместниковым, информирует официальный сайт клуба НХЛ.

По информации североамериканских СМИ, Наместников по этому соглашению заработает около $ 8 млн.

Ранее агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего, исключил возможность его переезда в Россию.

25-летний нападающий пополнил состав «Рейнджерс» по ходу минувшего сезона в результате обмена с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Уроженец Воскресенска сыграл 19 матчей регулярного чемпионата за команду с Бродвея, в которых забросил две шайбы и сделал две результативные передачи.

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