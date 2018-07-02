Таварес с трудом сдерживал эмоции, говоря об «Айлендерс» на пресс-конференции

Нападающий Джон Таварес дал пресс-конференцию, посвященную подписанию семилетнего контракта с «Торонто Мэйпл Лифс». Отвечая на вопрос о своей предыдущей команде, «Нью-Йорк Айлендерс», где Таварес был капитаном, Джон говорил дрожащим голосом и с трудом сдерживал эмоции.



«Это место много значит для меня, оно мне многое дало. Всё, через что я прошёл вместе с одноклубниками… Решение перейти в «Торонто» было таким трудным из-за того, насколько особенным место для меня является «Айлендерс». Это отличная организация. Я хочу поблагодарить всех, с кем работал в клубе, благодаря кому я становился лучше. Даже не знаю, как описать это словами», — сказал Таварес.

Таварес перешёл в «Торонто». Открытие рынка свободных агентов. Как это было Комаров — в «Айлендерс», Худобин и Ничушкин — в «Далласе», Штястны — в «Вегасе».