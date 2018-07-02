«Детройт» подписал контракты с Ванеком и Бернье

«Детройт Ред Уингз» на своём сайте объявил о подписании контрактов с двумя хоккеистами — канадским голкипером Джонатаном Бернье и австрийским нападающим Томасом Ванеком. Соглашение Бернье рассчитано на три года, Ванека – на два. Оба хоккеиста будут зарабатывать по $ 3 млн в год.

В сезоне-2016/17 Ванек уже выступал за «Детройт». В прошлом сезоне 34-летний Ванек провёл в общей сложности 86 матчей за «Ванкувер Кэнакс» и «Коламбус Блю Джекетс», в которых набрал 58 (25+33) очков.

В минувшем сезоне 29-летний голкипер выступал за «Колорадо Эвеланш». Он провёл 37 матчей в регулярном чемпионате при коэффициенте надёжности 2,85 и проценте отражённых бросков 91,3. В плей-офф Бернье сыграл 4 игры, пропуская в среднем за матч 3,87 шайбы и отражая 88,3% бросков.