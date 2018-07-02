«Куньлунь» заключил контракт с экс-форвардом минского «Динамо» Фонтэйном

«Куньлунь Ред Стар» заключил однолетний односторонний контракт с канадским нападающим Джастином Фонтэйном, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

В минувшем сезоне 30-летний форвард защищал цвета минского «Динамо». Это был его первый сезон в лиге. В 52 матчах регулярного чемпионата Джастин забросил 13 шайб и сделал 17 результативных передач при показателе полезности «-8» и 33 штрафных минутах. Канадский форвард в среднем за матч проводил на льду 17 минут 55 секунды и наносил 2,1 броска в створ ворот.

За карьеру в НХЛ на счету Фонтэйна 29 шайб и 43 результативные передачи в 216 матчах.

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