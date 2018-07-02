«Торонто» заключил контракты с младшим братом Суббэна и ещё тремя игроками

«Торонто Мэйпл Лифс» на своём официальном сайте сообщил о подписании четырёх игроков – защитников Мартина Маринчина и Джордана Суббэна, нападающих Адама Крэкнелла и Джоша Джуриса. Все четверо получили однолетние контракты, Маринчин – с зарплатой $ 800 тыc., остальные – по $ 650 тыс.

26-летний словак сыграл 2 матча за «Лифс» в минувшем регулярном сезоне НХЛ, а в составе «Марлиз» стал чемпионом АХЛ. В 52 матчах регулярного чемпионата набрал 20 (4+16) очков, в 20 матчах плей-офф – ещё 7 (1+6).

23-летний младший брат защитника «Нэшвилл Предаторз» Пи Кея Суббэна сыграл 52 матча в АХЛ за фармы «Ванкувер Кэнакс» и «Лос-Анджелес Кингз», набрав 13 (4+9) очков.

27-летний Джурис сыграл 40 матчей в регулярном сезоне НХЛ за «Каролину Харрикейнз» и «Питтсбург Пингвинз», в которых набрал 6 (3+3) очков.

32-летний Крэкнелл сыграл 5 матчей в «регулярке» НХЛ за «Даллас Старз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В чемпионате АХЛ провел 69 матчей и набрал 51 (29+22) очко.