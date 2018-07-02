Баранцев подписал новый контракт с «Торпедо»

Самый результативный игрок обороны сезона-2017/18 Денис Баранцев продлил контракт с «Торпедо». Новое соглашение с нижегородским клубом рассчитано на два года. Об этом сообщает официальный сайт клуба.



«Очень рад, что удалось договориться и подписать новый контракт с „Торпедо“. Здесь хорошая, амбициозная команда, отличная атмосфера на матчах, прекрасный и удобный для жизни город… Меня абсолютно всё устраивает, и в следующем сезоне я приложу максимум усилий, чтобы как можно чаще радовать болельщиков своей игрой. Уверен, что мы будем бороться за самые высокие места», – сказал Баранцев.



26-летний защитник перешёл в «Торпедо» в 2016 году. Денис провёл за «Торпедо» 75 матчей и набрал 20 (9+11) очков.