Экс-игрок «Витязя» и новокузнецкого «Металлурга» перешёл в шведский «Брюнас»

Чешский нападающий Роберт Коусал подписал контракт со шведским «Брюнасом», за который будет выступать в сезоне-2018/19, сообщает официальный сайт клуба. 27-летний форвард два предыдущие сезона провёл в швейцарском «Давосе». Также в его послужном списке игра в КХЛ за «Витязь», где он выступал с 2013 по 2015 год, и новокузнецкий «Металлург», в котором Роберт играл в сезоне-2015/16. Коусал присоединится к команде в августе.

«Коусал — трудолюбивый командный игрок, который выполняет огромный объём работы», — прокомментировал переход игрока в «Брюнас» спортивный директор клуба Стефан Бенгтен.