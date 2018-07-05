«Локомотив» не сыграет 7 сентября, в этот день состоятся шесть игр

Континентальная хоккейная лига презентовала календарь на сезон-2018/19, который станет 11-м в истории лиги. В соревновании примут участие 25 команд. 7 сентября — День памяти «Локомотива» — впервые с момента трагедии игровой день.

Сама ярославская команда в этот день не выйдет на лёд. Состоятся шесть игр.

«Ак Барс» — «Барыс», «Нефтехимик» — «Динамо» Минск, «Торпедо» — «Витязь», «Спартак» — «Куньлунь Ред Стар», «Сочи» — «Амур», «Йокерит» — «Адмирал».

Регулярный чемпионат завершится 22 февраля 2019 года. Плей-офф Кубка Гагарина пройдёт с февраля по апрель 2019 года.