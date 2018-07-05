Компенсацией за обмен Карлссона в «Даллас» может стать защитник Хейсканен

Главной частью компенсации за переход защитника «Оттавы Сенаторз» Эрика Карлссона в «Даллас Старз» может стать защитник техасской команды Миро Хейсканен, об этом сообщает корреспондент The Athletic Крис Стивенсон. В то же время «звёзды» готовы расстаться с другим игроком обороны Юлиусом Хонкой.



18-летний Хейсканен был выбран на драфте 2017 года под общим третьим номером. Прошлый сезон он провёл в финском клубе ХИФК (23 очка в 30 матчах), а также играл за сборную Финляндии на молодёжном и взрослом чемпионатах мира и Олимпиаде в Пхёнчхане. Соотечественник Хонка старше Хейсканена на четыре года. Два последних сезона он пытается закрепиться в основе «Старз» (58 матчей, 9 очков, «-5»).