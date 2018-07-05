«Коламбус» подписал новый четырёхлетний контракт с Дженнером на $ 15 млн

«Коламбус Блю Джекетс» подписал новое соглашение с нападающим Буном Дженнером, сообщает официальный сайт клуба из штата Огайо.



По информации источника, 25-летний хоккеист продлил соглашение до 2022 года на общую сумму в $ 15 млн. Дженнер защищает цвета «Коламбуса» с сезона-2013/14. Последние три года он провёл в статусе ассистента капитана команды.



В минувшем регулярном чемпионате Дженнер сыграл 75 матчей, набрав 32 (13+19) очка при показателе полезности «+1» и 39 минутах штрафа. В плей-офф Бун провёл шесть встреч, записав на свой счёт 3 (1+2) результативных балла при показателе полезности «-3» и четырёх минутах штрафного времени.

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