Защитник «Монреаля» Уэбер перенёс операцию на колене и выбыл на 5-6 месяцев

Защитник «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбер выбыл из строя на пять-шесть месяцев, сообщает официальный сайт канадского клуба.



По информации источника, опытный хоккеист перенёс операцию на повреждённом мениске. В марте 2018 года 32-летний канадец был вынужден лечь под нож хирурга в результате травмы левой ноги, его восстановление должно было занять примерно шесть месяцев. По словам врача «Монреаля» Дэвида Малдера, теперь Уэбер не сможет помочь команде до середины декабря.



В минувшем сезоне Уэбер провёл 26 матчей в составе «Канадиенс», в которых набрал 16 (6+10) очков.