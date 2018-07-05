Фридман: «Оттава» предлагала Карлссону $ 80 млн на 10 лет, он отказался

Обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал о предложении, которое генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион сделал капитану команды защитнику Эрику Карлссону, у которого через год заканчивается контракт.



«По моей информации, «сенаторы» сделали Карлссону предложение — контракт на 10 лет ценой в $ 8 млн за сезон. Я не знаю, включён ли был пункт о невозможности перемещения или запрет на обмен. Но Эрик этого предложения не принял», — отметил Фридман в эфире Sportsnet.

После окончания сезона-2017/18 разразился скандал между женой Карлссона и невестой нападающего «сенаторов» Майка Хоффмана. В результате Хоффман был обменян в «Сан-Хосе Шаркс».