Дженнер: хочу стать одним из лидеров «Коламбуса»

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Бун Дженнер прокомментировал подписание нового четырёхлетнего контракта с клубом из Огайо.



«Я выступаю в «Коламбусе» на протяжении пяти лет, и мне нравится играть здесь. С момента моего дебюта в команде изменились многие вещи, мы стали двигаться в другом направлении. Конечно, я хотел бы вносить более существенный вклад в успехи клуба. Именно это помогает мне упорно работать летом, чтобы улучшить собственную игру и стать стабильным хоккеистом. Я просто хочу помогать команде и стать одним из её лидеров», — сказал Дженнер в интервью официальному сайту «Блю Джекетс».



По условиям нового контракта 25-летний хоккеист заработает за четыре года $ 15 млн.

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