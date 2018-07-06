В арбитраж НХЛ обратились 44 игрока, включая Вильяма Карлссона и Хеллебайка

В список игроков, являющихся ограниченно свободными агентами и обратившихся в арбитраж по зарплате, вошли 44 хоккеиста, информирует официальный сайт НХЛ.
Арбитражные слушания будут проводиться с 20 июля по 4 августа. Игроки могут подписать контракт с их нынешней командой в любое время до вынесения решения арбитром.
Как правило, арбитражные контракты рассчитаны на один или два сезона. При этом зарплата игрока, назначенная арбитром, не может быть меньше 85% от суммы предыдущего контракта.
«Анахайм»: Брэндон Монтур
«Калгари»: Гарнет Хэтэуэй, Марк Янковски, Бретт Кулак, Элиас Линдхольм, Давид Риттих
«Каролина»: Тревор ван Римсдайк (подписал контракт)
«Колорадо»: Патрик Немет, Мэттью Ньето
«Даллас»: Маттиас Янмарк, Девин Шор, Джемел Смит
«Флорида»: Маккензи Уигар
«Миннесота»: Мэтт Дамба, Джейсон Цукер
«Монреаль»: Йоэл Армия, Филлип Дано
«Нэшвилл»: Миикка Саломяки
«Нью-Джерси»: Блейк Коулмэн, Стефан Ноусен
«Айлендерс»: Брок Нелсон
«Рейнджерс»: Кевин Хэйс, Брейди Шей, Райан Спунер, Джимми Веси
«Оттава»: Коди Сиси, Марк Стоун
«Филадельфия»: Тэйлор Лэйер, Алекс Лайон
«Питтсбург»: Джемисон Олексяк
«Сан-Хосе»: Крис Тирни
«Сент-Луис»: Джоэл Эдмундсон, Дмитрий Яшкин, Оскар Сундквист
«Ванкувер»: Трой Стечер
«Вегас»: Вильям Карлссон, Колин Миллер, Томаш Носек
«Вашингтон»: Лиэм О’Брайен
«Виннипег»: Марко Данё, Коннор Хеллебайк, Адам Лаури, Брэндон Танев, Джейк Троуба