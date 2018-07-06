В арбитраж НХЛ обратились 44 игрока, включая Вильяма Карлссона и Хеллебайка

В список игроков, являющихся ограниченно свободными агентами и обратившихся в арбитраж по зарплате, вошли 44 хоккеиста, информирует официальный сайт НХЛ.

Арбитражные слушания будут проводиться с 20 июля по 4 августа. Игроки могут подписать контракт с их нынешней командой в любое время до вынесения решения арбитром.

Как правило, арбитражные контракты рассчитаны на один или два сезона. При этом зарплата игрока, назначенная арбитром, не может быть меньше 85% от суммы предыдущего контракта.



«Анахайм»: Брэндон Монтур

«Калгари»: Гарнет Хэтэуэй, Марк Янковски, Бретт Кулак, Элиас Линдхольм, Давид Риттих

«Каролина»: Тревор ван Римсдайк (подписал контракт)

«Колорадо»: Патрик Немет, Мэттью Ньето

«Даллас»: Маттиас Янмарк, Девин Шор, Джемел Смит

«Флорида»: Маккензи Уигар

«Миннесота»: Мэтт Дамба, Джейсон Цукер

«Монреаль»: Йоэл Армия, Филлип Дано

«Нэшвилл»: Миикка Саломяки

«Нью-Джерси»: Блейк Коулмэн, Стефан Ноусен

«Айлендерс»: Брок Нелсон

«Рейнджерс»: Кевин Хэйс, Брейди Шей, Райан Спунер, Джимми Веси

«Оттава»: Коди Сиси, Марк Стоун

«Филадельфия»: Тэйлор Лэйер, Алекс Лайон

«Питтсбург»: Джемисон Олексяк

«Сан-Хосе»: Крис Тирни

«Сент-Луис»: Джоэл Эдмундсон, Дмитрий Яшкин, Оскар Сундквист

«Ванкувер»: Трой Стечер

«Вегас»: Вильям Карлссон, Колин Миллер, Томаш Носек

«Вашингтон»: Лиэм О’Брайен

«Виннипег»: Марко Данё, Коннор Хеллебайк, Адам Лаури, Брэндон Танев, Джейк Троуба