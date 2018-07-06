Самедов: если Овечкин попросит майку, обязательно подарю

Нападающий сборной России по футболу Александр Самедов рассказал, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил его с выходом в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года.

«Поздравил ли Овечкин? Да, он мне написал после матча поздравительную смс. Подарю ли я ему свою майку? Если попросит — обязательно подарю», — цитируют Самедова «Известия».

Встреча 1/8 финала с командой Испании прошла в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась победой россиян в серии пенальти (1:1, по пенальти — 4:3). 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт» команда Станислава Черчесова проведёт матч 1/4 финала с Хорватией. Игра начнётся в 21:00 по московскому времени.