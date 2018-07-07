Суини: «Бостон» продолжит переговоры с Риком Нэшем, ему требуется время

Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини рассказал, что клуб продолжает переговоры с нападающим Риком Нэшем, который не определился, сыграет ли в следующем сезоне из-за последствий сотрясения мозга.

«Мы продолжим переговоры с Риком. Ему потребуется время для принятия решения, и время работает на него. Он должен определиться. Мы готовы рассмотреть его точку зрения», — сказал Суини.

34-летний Нэш перешёл в «Бостон» 25 февраля в рамках обмена с «Нью-Йорк Рейнджерс». Сыграв 11 матчей за «Брюинз», он получил сотрясение мозга и вернулся в состав только в плей-офф, проведя там 12 игр.