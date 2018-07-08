Голкипер Петр Мразек, пополнивший «Каролину», отклонил предложения от клубов КХЛ

Чешский голкипер Петр Мразек, подписавший однолетнее соглашение на $ 1,5 млн с «Каролиной Харрикейнз», имел предложения от клубов КХЛ. Об этом сообщает iSport.cz. Сам вратарь не стал сообщать имена команд, проявлявших к нему интерес.

«Деньги для меня были на последнем месте. Мне нужен клуб, где я могу бороться за позицию первого вратаря. Я рад, что всё случилось быстро. «Каролина» была первым вариантом для меня в НХЛ и приоритетным. Сейчас с нетерпением жду нового сезона. «Харрикейнз» — очень молодая команда, которая заметно улучшается», — рассказал 26-летний голкипер.