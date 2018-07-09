Кондратьев: «Амур» покинули многие лидеры — таковы финансовые реалии нашей КХЛ

Защитник «Амура» Максим Кондратьев прокомментировал продление контракта с хабаровским клубом и оценил перестановки, произошедшие в составе.

«По окончании прошлого сезона, который стал для клуба лучшим в истории, уведомил руководство о своём желании продолжить карьеру именно в Хабаровске. В принципе летом никаких других вариантов не рассматривал, но переговоры получились довольно напряжёнными. И по условиям, и по сроку договора — например, было желание подписать двухлетний контракт. В итоге достигли компромисса только в июле, но это нормальный процесс, и самое главное, что мы успели. Готовлюсь к лагерю, уже на этой неделе прилетаю в Хабаровск, 13 июля начинается медосмотр.

Некоторые лидеры атаки и вратарь ушли в ведущие клубы КХЛ, но тут ничего удивительного нет — таковы финансовые реалии нашей лиги. Тем не менее костяк команды остался, поэтому никаких поводов для пессимизма нет. Наоборот, считаю, что каждый год нужно только прогрессировать. Нам не надо останавливаться на достигнутом, будем ориентироваться на второй раунд плей-офф», — цитирует Кондратьева Russia-Hockey.