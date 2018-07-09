Глинкин — о Попове: мы не могли всю карьеру играть вместе, так будет даже лучше

Форвард «Трактора» Антон Глинкин прокомментировал своё возвращение в челябинский клуб. Впервые за всё время своей карьеры Глинкин будет играть без своего многолетнего партнёра Андрея Попова.

«Я буду играть без Андрея Попова? Когда-то это должно было случиться! Мы не могли играть всю карьеру вместе. Поэтому ничего страшного. Это должно быть даже к лучшему для нас обоих. Сезон покажет, дальше видно будет.

Были ли другие предложения? Предложения были, они обсуждались. Но «Трактор» был в приоритете. Всё-таки родной дом, и руководство клуба проявило большое желание и предложило хорошие условия. Я доволен, что вернулся», – сказал Глинкин.