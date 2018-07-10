Покович: не представляю, за какое преступление можно было выгнать Ника Бэйлена

Бывший главный тренер минского «Динамо» и сборной Беларуси Любомир Покович считает, что клуб может совместить борьбу за плей-офф КХЛ с подготовкой кадров для национальной команды.

«После чемпионата мира — 2018 в белорусской прессе появились высказывания о том, что «Динамо» якобы не может успешно выступать в КХЛ и одновременно оставаться базовым клубом сборной. Но мой опыт говорит об обратном. Когда я возглавлял минскую команду, одной из главных задач нашего тренерского штаба была работа на благо белорусской сборной. Все председатели Федерации хоккея Беларуси, с которыми мне приходилось работать — Владимир Наумов, Евгений Ворсин и Игорь Рачковский, — хотели видеть «Динамо» в качестве базового клуба сборной. И я никогда не злился из-за этой концепции. По-моему, если тренер соглашается на работу в «Динамо», он должен учитывать пожелания федерации.

Мы регулярно предоставляли игровое время не только вратарям-легионерам, но и голкиперам сборной Беларуси. В сезоне-2014/15 Дмитрий Мильчаков провёл больше 15 матчей, несмотря на то что Ларс Хауген иногда смотрелся предпочтительнее. Причём в том сезоне Дмитрий пропускал два месяца из-за травмы. Если бы не проблемы со здоровьем, он мог провести в рамке до 30 игр.

В 2014-м мы рисковали, предложив контракт Александру Кулакову после операции и не самого удачного сезона в нижегородском «Торпедо». Но он был игроком сборной. И в итоге это подписание себя оправдало: Александр несколько лет оставался важным хоккеистом для «Динамо» и сборной. Точно так же получилось и с Андреем Степановым — он дважды оставался без контракта в России и возвращался в «Динамо».

Бывшие спортивные директора «Динамо» Игорь Матушкин и Олег Иванов, а также экс-генменеджер клуба Владимир Бережков поддерживали такой подход и не спешили прощаться с хоккеистами. Поэтому мне непонятно, как спустя какое-то время в «Динамо» не нашлось места Нику Бэйлену или Дмитрию Коробову. Честно говоря, не могу даже представить, за какую провинность или преступление можно было выгнать игроков такого класса.

Да и «Динамо», по моему мнению, должно быть заинтересовано в успехах сборной. Ещё несколько лет назад мы обсуждали с коллегами, что вылет сборной Беларуси из высшего дивизиона может сказаться на посещаемости домашних игр «зубров». Я ни в коем случае не желал этого, а лишь предполагал возможную угрозу. Например, после плохого выступления словацкой сборной на чемпионате мира и Олимпиаде интерес к «Словану» резко упал. Надеюсь, что «Динамо» не столкнётся с этой проблемой. Но оптимальный вариант для клуба и сборной — всё же учитывать интересы друг друга», — приводит слова Поковича tut.by.