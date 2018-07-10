Э. Галимов: в КХЛ появилась большая группа лидеров, СКА — не безусловный фаворит

Нападающий «Нефтехимика» Эмиль Галимов поделился ожиданиями от нового сезона Континентальной хоккейной лиги.

«Чемпионство «Ак Барса» стало сюрпризом? Откровенно говоря, да. В чемпионате-2017/18 мы впервые в истории выиграли у нашего большого соседа все матчи, не ожидал, что в плей-офф у Казани по большому счету проблем не возникнет — даже в финале с ЦСКА. Поздравляю наших братьев с такой победой. Думаю, в предстоящем сезоне на нас они настроятся по супермаксимуму.

Новый сезон? На мой взгляд, впервые за несколько лет СКА и ЦСКА уже не начинают чемпионат в роли безусловных фаворитов. «Авангард», московское «Динамо», «Магнитка», «Автомобилист» усилились, в КХЛ появилась большая группа лидеров. Чемпионат станет еще более непредсказуемым, болельщиков ждет много приятных сюрпризов. Надеюсь, прежде всего болельщиков из Нижнекамска», — цитирует Галимова Russia-Hockey.