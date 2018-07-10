Генеральный директор «Адмирала» назвал цель, стоящую перед клубом

Генеральный директор «Адмирала» Сергей Сошников поделился мнением о перспективах клуба в этом сезоне.

«Наша цель – омоложение состава, в этом плане была проведена большая работа. Команду формируем надолго, чтобы завоевать сердца приморских болельщиков. Мы дорожим ими и обещаем показать хорошую игру», – цитирует Сошникова официальный сайт клуба.

Отметим, что первую игру в новом сезоне «моряки» проведут 3 сентября в Сочи. В рамках хоккейного фестиваля, который будет длиться два дня, состоится дерби «Адмирала» с хабаровским «Амуром», а молодёжный клуб «Тайфун» сыграет с китайской командой из провинции Хэйлунцзян. Первым соперником «моряков» в домашнем матче чемпионата КХЛ 17 сентября станет московский ЦСКА.