«Сибирь» заключила новый контракт с Андреем Сигарёвым

«Сибирь» заключила новый контракт с российским нападающим Андреем Сигарёвым, информирует официальный «твиттер» клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

В минувшем регулярном чемпионате форвард провёл за «Сибирь» 48 матчей, в которых набрал 24 (9+15) очка при показателе полезности «+2» и 46 штрафных минутах.

За карьеру в КХЛ 25-летний нападающий также выступал в составе СКА, «Адмирала» и «Локомотива». В общей сложности Сигарёв принял участие в 219 играх, забросил 31 шайбу и сделал 32 результативные передачи при полезности «-4» и 120 минутах штрафа.

Все трансферы «Сибири».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».