Каменский: Кучеров повзрослел и получил вознаграждение, он доказал абсолютно всё

Вице-президент КХЛ по развитию, олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал новый восьмилетний контракт Никиты Кучерова с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Отличное известие. Такой договор говорит о том, что Кучеров последними сезонами доказал руководству «Тампы» абсолютно всё. А ещё о том, что российская школа хоккея по-прежнему супервысоко ценится в НХЛ. Наконец, чем больше стабильности у наших легионеров в НХЛ, тем выше их шансы реализовать весь свой потенциал и тем лучше для сборной России.

Игроки «Тампы» имеют мало шансов сыграть на мировых первенствах? Во-первых, помимо чемпионатов мира есть Олимпиады и Кубки мира. Во-вторых, в НХЛ нельзя делать долгосрочных прогнозов. Например, без «Детройта» или «Колорадо» на протяжении ряда лет трудно было представить даже полуфиналы и финал Кубка Стэнли – а сегодня эти клубы и особенно «Детройт» за главный трофей вообще не сражаются.

Предыдущий контракт был скромным? Какие-то моменты тогда возникали. Речь и о его предыдущем контракте, и, если не ошибаюсь, о серии интервью, в которых игрок свою организацию покритиковал. Но всё это я списал бы на молодость. На деле же Кучеров повзрослел, провёл очередной яркий сезон – и получил абсолютно заслуженное вознаграждение.

Налоги? Да, разница есть, я с ней столкнулся – и в Квебеке, и в Денвере, и в Нью-Йорке. В то же время для игроков НХЛ с их контрактами данный показатель не самый существенный, в мои годы особого внимания ему не уделяли. Думаю, и сейчас такая же картина», – цитирует Каменского Russia-Hockey.