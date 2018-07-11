«Слован» заключил новый контракт с капитаном команды Андреем Месарошем, информирует официальный сайт братиславского клуба.

32-летний защитник в минувшем сезоне забросил 6 шайб и сделал 11 результативных передач в 51 матче регулярного чемпионата при показателе полезности «-11» и 46 штрафных минутах. В среднем за матч на льду он проводил больше 20 минут. Новый сезон станет для словацкого защитника в «Словане» третьим.

За карьеру в Континентальной хоккейной лиге хоккеист также выступал в составе «Сибири». В общей сложности за три сезона в лиге он принял участие в 123 матчах и набрал 43 (17+26) очка при полезности «-15» и 155 минутах штрафа.