Кемппайнен: никто не был доволен прошлогодним результатом

Нападающий ХК «Салават Юлаев» Йоонас Кемппайнен прокомментировал окончание отпуска и начало подготовки к сезону-2018/19 Континентальной хоккейной лиги.



«После отпуска самочувствие хорошее. После сезона немного отдохнул и начал готовиться к новому. Чувствую, что в хорошей форме. На отдых ездил в Дубай, был на концерте группы «Metallica» в Хельсинки и набирался сил дома.



В межсезонье тренировался в Финляндии вместе с игроками из НХЛ. У нас был тренер, который помогал готовиться. Плюс минимум раз в неделю выходил на лёд и отрабатывал рывки.



Очевидно, что в грядущем сезоне мы должны выступить лучше, чем в прошлом. Никто не был доволен прошлогодним результатом. Мы должны прогрессировать, и, я думаю, мы способны на это!» – цитирует Кемппайнена официальный сайт «Салавата».



В минувшем сезоне на счету 30-летнего форварда 69 матчей за уфимский клуб, в которых он набрал 46 (20+26) очков.