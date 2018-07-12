Новички «Витязя» определились с игровыми номерами

Новички хоккейного клуба «Витязь» определились с игровыми номерами на следующий сезон, сообщает официальный сайт подмосковной команды.



Вратарь:

Йонни Ортио (31)



Защитники:

Николай Стасенко (5), Александр Евсеенков (7), Илья Шинкевич (8)



Нападающие:

Александр Шевченко (10), Денис Кокарев (18), Никита Комаров (19), Евгений Монс (23), Александр Сёмин (28), Марек Гривик (29), Павел Чернов (53), Миро Аалтонен (55).



Фамильные свитера будут вручены новичкам «Витязя» на открытой тренировке в Подольске в воскресенье, 15 июля.

Рейтинг легионерских позиций в клубах КХЛ. Чьи иностранцы мощнее? Здесь СКА и ЦСКА точно не в лидерах.