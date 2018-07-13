Рутерфорд: неудобно, что мои слова расстроили людей из «Коламбуса»

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд прокомментировал конфликт с главным тренером «Коламбус Блю Джекетс» Джоном Тортореллой. Тренер «мундиров» остался недоволен заявлениями Рутерфорда после подписания контракта с защитником Джеком Джонсоном.

«Не испытываю к «Коламбусу» ничего, кроме уважения. У них хороший город, хороший клуб, замечательный владелец, а Джон Дэвидсон отлично руководит клубом. Мне неудобно от того, что мои слова расстроили людей, у меня не было такого намерения. У них очень хороший клуб, который хорошо работает.

Что это за причины, о которых я говорил? Я думаю, что не стоит сейчас поднимать эту тему, хорошо от этого никому не будет. Могу сказать, что мы чувствуем себя комфортно с тем, как подготовились к этому подписанию», – цитирует Рутерфорда The Score.