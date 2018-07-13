Форвард Йоэль Армиа подписал однолетний контракт с «Монреалем» на $ 1,85 млн

Клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс» объявил о подписании однолетнего соглашения с нападающим Йоэлем Армиа. По нему 25-летний хоккеист заработает $ 1,85 млн.

Последние три сезона финн выступал за «Виннипег Джетс», а до этого два года находился в системе «Баффало Сэйбрз».



В минувшем регулярном чемпионате НХЛ он набрал 29 (12+17) результативных баллов в 79 встречах при показателе полезности «+3» и 22 минутах штрафного времени. В плей-офф он добавил 2 (2+0) очка в 13 матчах при показателе полезности «-1» и двух минутах штрафа.