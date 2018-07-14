Генменеджер «Далласа»: два месяца вели работу по подписанию Ничушкина

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл рассказал, как велась работа над подписанием контракта с российским нападающим Валерием Ничушкиным.

«Контракт Ничушкина — одна из тех вещей, над которыми мы работали в течение последних двух месяцев. Думаю, он вернется примерно таким же, каким был здесь ранее. Вэл был выбран в топ-10 в НХЛ и играл в лиге, когда ему было 18. При этом он был очень эффективным игроком. Он ростом более 6 футов (190 см), умеет кататься, а при владении шайбой иногда превращается в быка. С нетерпением ждем его появления», — приводит слова Нилла официальный сайт лиги.