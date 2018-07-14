Ковальчук: мне 35 лет, но я всё ещё молод. Не знаю, заброшу ли шайб 30

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук рассказал, почему решился подписать трёхлетний контракт с «королями», и поделился мнением о перспективах в ближайшие годы.

«Мой контракт в СКА истёк, а в НХЛ я был неограниченно свободным агентом, поэтому решил вернуться в эту лигу. Хотел отправиться в команду, где могу выиграть Кубок Стэнли. «Лос-Анджелес» для этого подошёл. Сделаю всё, чтобы помочь «Кингз» достичь этой цели.

КХЛ — вторая по силе лига в мире. Выиграл два Кубка Гагарина там, после чего остался ещё на год, чтобы поучаствовать в Олимпийских играх.

Мне 35 лет, но я всё ещё молод. Не могу ответить на вопрос, заброшу ли шайб 30 в следующем сезоне, не могу предвидеть будущее. Думаю, у меня осталось в запасе три-четыре года, когда могу играть на высочайшем уровне», — приводит слова Ковальчука издание Mayors Manor.