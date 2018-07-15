«Рейнджерс» подписали двусторонние контракты с двумя хоккеистами

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» заключил соглашения с защитником Робом О’Гарой и нападающим Бу Нивзом, информирует CapFriendly.



Оба носят двусторонний характер и подписаны сроком на один сезон. О’Гара при выступлениях в НХЛ может заработать $ 874,1 тыс., а Нивз — $ 708,75 тыс.



25-летний О’Гара был обменен в «Рейнджерс» из «Бостон Брюинз» по ходу минувшего сезона. Всего на его счету 30 матчей в минувшем чемпионате НХЛ, в них он сделал три результативные передачи при показателе полезности «-7».



24-летний Нивз провёл в НХЛ 24 матча, записав в свой актив девять (1+8) результативных баллов.

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