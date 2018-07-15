В Новосибирске появился многоэтажный дом в стиле ХК «Сибирь»

На улице Иванова в Новосибирске состоялось торжественное представление дома в стиле ХК «Сибирь».



На фасаде дома теперь будут красоваться эмблема «Сибири», хоккеист и коллажи, а рядом с домом – лавочки, также брендированные хоккейным клубом.

Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сибири».

«Идея и реализация принадлежит одному из самых преданных болельщиков новосибирского клуба — Дмитрию Казанцеву, и мы рады были принять небольшое участие в этом открытии», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.