Марков: летом был в Монреале по делам, но хочу отработать контракт с «Ак Барсом»

39-летний защитник «Ак Барса» Андрей Марков прокомментировал слухи о своём возможном возвращении в НХЛ.

«Этим летом ездил в Монреаль по делам, не знаю, кто запустил информацию. У меня есть контракт с «Ак Барсом», который я хочу отработать и получить удовольствие от хоккея. Сейчас только начало предсезонки, посмотрим, что будет дальше, – заявил игрок в интервью изданию «БИЗНЕС Online».

Напомним, ранее в североамериканской прессе появилась информация, что в конце ноября 2017 года Марков связывался в «Монреалем» и сообщил генеральному менеджеру Марку Бержевену, что несчастлив в КХЛ и хотел бы вернуться в «Канадиенс». Российский защитник получил отказ.

В минувшем сезоне Марков стал обладателем Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса». Ранее он провёл 16 сезонов в НХЛ, выступая за «Монреаль Канадиенс».