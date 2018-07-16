Нападающий Джефф Плэтт подписал контракт с «Йокеритом» на один сезон

Хоккейный клуб «Йокерит» объявил о заключении однолетнего контракта с нападающим Джеффом Плэттом.

В минувшем сезоне канадец защищал цвета московского ЦСКА. Он принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 11 (8+3) очков при показателе полезности «+9» и двух минутах штрафа. В плей-офф Плэтт отыграл 10 встреч и сделал 2 результативные передачи при нулевом показателе полезности и 6 минутах штрафного времени.

33-летний хоккеист также выступал в КХЛ за минское «Динамо» и ярославский «Локомотив», всего проведя в лиге 504 матча. В его активе 297 (165+132) результативных баллов.