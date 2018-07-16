Сушинский: на примере Курьянова в школе «Авангарда» росли поколения талантов

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал назначение Антона Курьянова на должность тренера по развитию игроков в системе омского клуба.

«Для клуба крайне важны традиции и опыт, которые передают молодым хоккеистам большие мастера. Антона Курьянова лишний раз представлять не нужно, в Омске его знают все. Для молодёжи это авторитет, на примере Курьянова в школе «ястребов» выросло не одно поколение талантов. Его огромный опыт, его личные качества, его мастерство обязательно пригодятся «Авангарду» — в этом нет никаких сомнений. Курьянов будет отвечать за индивидуальное развитие игроков во всей вертикали клуба, и лично я, как, наверное, и все болельщики нашей команды, только рад возвращению Антона в Омск!» — приводит слова Сушинского официальный сайт «Авангарда».