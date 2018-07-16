Антон Курьянов вернулся в «Авангард» в качестве тренера

Тренером по развитию игроков в системе клуба назначен экс-нападающий «Авангарда», чемпион России в составе омской команды, чемпион мира в составе сборной России Антон Курьянов.

Последним профессиональным клубом в игровой карьере Курьянова стал чешский «Кладно», владельцем которого является именитый чешский нападающий и бывший игрок «Авангарда» Яромир Ягр.

Последним клубом Антона в КХЛ стала «Югра», за которую он выступал в сезонах-2016/17 и 2017/18. В минувшем регулярном чемпионате он провёл 18 матчей и сделал четыре результативные передачи при показателе полезности «-4», после чего клуб расторг с ним контракт.

Всего в КХЛ на счету Курьянова 432 матча в составе «Авангарда», «Трактора» и «Югры», в которых он отметился 197 (77+120) баллами за результативность при показателе полезности «+16».