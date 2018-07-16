Лучший снайпер «Слована» подписал новый контракт с командой

Братиславский «Слован» на своём официальном сайте объявил о подписании нового контракта с нападающим Михалом Ржепиком. Срок контракта пока не известен.



В регулярном чемпионате сезона-2017/18 29-летний хоккеист стал лучшим снайпером своей команды, забросив 12 шайб и отдав 11 результативных передач при показателе полезности "-16" и 14 минутах штрафного времени. В среднем Ржепик проводил на льду около 17,5 минут за игру. В январе игрок покинул стан «орлов», доиграв сезон в пражской «Спарте».