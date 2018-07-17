Ничушкин – о пропуске ОИ-2018: моё имя оказалось не в том месте не в то время

Нападающий «Даллас Старз» Валерий Ничушкин прокомментировал пропуск Олимпийских игр 2018 года. Бывший форвард ЦСКА оказался среди российских спортсменов, которые не получили приглашений от МОК на Олимпиаду в Пхёнчхане.

«Наш Олимпийский комитет подавал апелляцию, но толку-то, уже всё прошло. Человек пять хоккеистов не пустили без каких-то объяснений, МОК не прислал приглашения.

Меня проверяют лет с 13-14, когда стал играть в юниорской сборной. Не сосчитать, сколько раз я был на допинг-проверках, и никогда ничего не находили, я ничего и не принимал никогда. Не знаю, почему так решили. Может, из-за того что я участвовал в Олимпиаде в 2014 году. Они же на всех спортсменов из России обиделись. Ковальчук и Войнов получили разрешения? Может, решили одного убрать для профилактики. Мне кажется, моё имя просто оказалась не в том месте не в то время, вот и всё.

Конечно, было очень обидно. Всё равно держал в уме Олимпиаду, особенно когда подписал контракт с ЦСКА не на один, а на два года», — сказал Ничушкин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Полное интервью с Ничушкиным