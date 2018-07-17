Бывший ассистент капитана финского ТПС близок к переходу в «Слован»

По сведениям словацких СМИ, бывший нападающий ТПС Патрик Вирта в ближайшее время станет игроком братиславского «Слована». 21 мая 2018 года хоккеист покинул финский клуб по истечении контракта.

22-летний форвард выступал за ТПС на протяжении трёх сезонов (2015-2018), в последнем из сезонов являясь ассистентом капитана. В 58 матчах регулярного чемпионата-2017/18 Патрик забросил 14 шайб и сделал 26 результативных передач, в 8 играх плей-офф на счету Вирты 3 (2+1) очка. Всего за карьеру в чемпионате Финляндии хоккеист принял участие в 160 играх, в которых отметился 81 (39+42) баллом при показателе полезности «+17».