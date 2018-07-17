Ничушкин: с открытыми зарплатами игроков виден весь рынок, так легче работать

Нападающий «Даллас Старз» Валерий Ничушкин был бы не против, чтобы в КХЛ открыли платёжные ведомости игроков.

«Изначально был такой план – вернуться в НХЛ. Когда возвращался в Россию, хотел на год, но получилось на два года подписать контракт. Поиграл тут, понял, что и как. Мне понравилось. По плану теперь буду там поиграть.

Конечно, это минус, когда есть команды, которым бюджет не позволяет хороших игроков собрать. Наверное, было бы интереснее, если бы было как в НХЛ – больше сильных команд, которые бьются за кубок, и никогда не знаешь, кто выиграет.

Я был бы не против, чтобы в КХЛ открыли платёжные ведомости игроков. Некоторые зарплаты игроков уже публиковали? Там не всё верно, кстати. Я за открытые зарплаты, потому что виден рынок, игроки видят, у кого какие зарплаты и понимают, сколько самим нужно просить. И клубам виден рынок. Хотя, может, менеджеры и так знают зарплаты в других клубах. Но рынок должен быть виден, так легче работать. Кроме того, болельщики клубов смогут оценивать эффективность менеджмента своих команд», — сказал Ничушкин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Полное интервью с Валерием Ничушкиным.