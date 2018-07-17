Ахо — о новом контракте: посмотрим, сколько мне даст «Каролина»

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо поделился мнением о переговорах с командой по новому контракту.



«Я заслуживаю зарплату на уровне Скиннера или Стаала? Это отличные игроки, у которых за спиной отличные достижения. Личные достижения доставляют мне удовольствие, но мне бы хотелось добиваться командных успехов.



Мне стоит просить контракт с зарплатой в $ 6 млн на пять-семь лет? Я первый раз нахожусь в ситуации, когда могу обсуждать свои условия. Всё должны решать мои агенты и „Каролина“, посмотрим, какая это будет сумма и срок», — цитирует игрока Ilta-Sanomat.