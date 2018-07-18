Зелепукин: «Северсталь» дождалась своего времени, скоро подпишем защитника

Генеральный менеджер «Северстали» Валерий Зелепукин рассказал о селекционной работе в межсезонье.

«Почему не удалось сохранить лидеров? После удачного прошлого сезона многие ребята из нашей команды получили хорошие контрактные предложения из других клубов, которые мы не смогли подтвердить. Это основная причина. Первоначальная задача была в том, чтобы удержать максимальное количество игроков с прошлого сезона. Однако жизнь диктует свои условия. Например, Евгений Монс впервые покинул Череповец на взрослом уровне. Он провёл не так много матчей, но к нему нет претензий. Евгений всегда был готов выйти и отыграть на высоком уровне, создавал нам глубину состава. Но он стал неограниченно свободным агентом и получил хорошее предложение.

Долго не было новостей о новых контрактах? Мы смотрели на рынок, анализировали его. И действовали, исходя из нашего бюджета и тех возможностей, которые у нас были в выборе игроков. Сейчас мы дождались своего времени. Мы искали праворукого защитника, и, вероятно, уже завтра подпишем как раз такого игрока. А новости будут постоянно, потому что селекция не заканчивается, она идёт каждый день. Если мы найдём на рынке хоккеиста, который может усилить нашу команду, то будем отслеживать его и приглашать», — цитирует Зелепукина официальный сайт клуба.