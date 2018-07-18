Шарангович: хочу сказать спасибо тренерскому штабу «Динамо» за прошлый сезон

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Шарангович прокомментировал заключение контракта с американским клубом и выразил благодарность тренерскому штабу минского «Динамо», за которое выступал в минувшем сезоне.

«Ещё за день до открытия лагеря провели втягивающее занятие. Познакомились с тренерским штабом и руководством. После начала кэмпа разделились на группы и приступили к основным тренировкам. Кстати, было много упражнений, которые практиковались в сборной Беларуси и в «Динамо». И вообще система очень похожа на ту, что прививает Горди Дуайер. Потом ещё был турнир «три на три», а в последний день сыграли «двусторонку». НХЛ — это мечта детства! Получается, стал на шаг ближе к этой мечте. Но сейчас надо ещё больше трудиться, чтобы попасть в сильнейшую лигу мира.

Почему решил прилететь в Раубичи? Очень хотел сказать спасибо тренерскому штабу «Динамо» за прошлый сезон. За то доверие, которое оказывали. Порой у меня не всё получалось, но наставники продолжали доверять. Давали достаточно игрового времени для молодого хоккеиста. Благодаря этому и смог вырасти за минувший год», — цитирует Шаранговича официальный сайт минского «Динамо».